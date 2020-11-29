Ankara'da ana sınıfı ve anaokulları uzaktan eğitime geçti - Son Dakika

Ankara'da ana sınıfı ve anaokulları uzaktan eğitime geçti

29.11.2020 14:22
Ankara'da ana sınıfı ve anaokulları uzaktan eğitime geçti, System.String[]

ANKARA'da, Covid-19 salgınının seyri dikkate alındığında 30 Kasım 2020- 4 Ocak 2021 tarihlerinde il genelindeki resmi anaokulu ve ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim- öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine karar verildi.

ANKARA'da, Covid-19 salgınının seyri dikkate alındığında 30 Kasım 2020- 4 Ocak 2021 tarihlerinde il genelindeki resmi anaokulu ve ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim- öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine karar verildi.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Vali Vasip Şahin başkanlığında olağanüstü toplanarak gündemindeki konuları görüşüp karar bağladı. Buna göre; sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, barolar, meslek odaları, birlikler, kooperatifler ile kat malikleri tarafından düzenlenecek etkinliklerin (genel kurul toplantıları dahil) 1 Mart 2021 tarihine kadar ertelendi. Ayrıca İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda, otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranların sadece konaklama yapan müşterilerine yönelik yemek hizmeti verebilmelerine, dışarı paket servisi yoluyla satış yapmalarına müsaade edilmemesine ve bu yerlere yönelik denetim faaliyetlerinin yoğunlaştırılmasına ve etkinliğinin artırılmasına karar verildi. Yine, otel ve konaklama tesislerinde bulunan restoran, lokanta ve diğer otel salonlarında saat 22.00'den sonra müzik yayınına izin verilmemesi kararlaştırıldı.

UZAKTAN EĞİTİME GEÇİLDİ

Açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her tür ve seviyedeki eğitim kurumlarında 20 Kasım 2020-4 Ocak 2021 tarihlerinde eğitim-öğretim çalışmalarına uzaktan eğitim yoluyla devam edileceği kararının alındığı, ilgili kurumlar arasında yapılan istişareler sonucunda ise resmi ve özel tüm anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarında haftada 5 gün yüz yüze eğitime devam edilmesinin yazı ile 81 il valiliğine bildirildiği anımsatıldı. Açıklamada, "Ancak Milli Eğitim Bakanlığının 27.11.2020 tarihli ve 17375679 sayılı yazılarıyla, Covid19 salgınının yerleşim yerlerindeki seyrine bağlı olarak resmi anaokulları ve anasınıfları için 4 Ocak 2021 tarihine kadar uzaktan eğitime geçme kararının İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının görüşleri çerçevesinde alınabileceği belirtilmiştir. Bu kapsamda; Covid-19 salgınının seyri dikkate alındığında 30 Kasım 2020- 4 Ocak 2021 tarihleri arasında ilimiz genelindeki resmi anaokulu ve anasınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine oy birliği ile karar verildi" denildi.

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, -


Ankara'da ana sınıfı ve anaokulları uzaktan eğitime geçti

Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara'da ana sınıfı ve anaokulları uzaktan eğitime geçti - Son Dakika


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