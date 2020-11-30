Son dakika haberi... Diyarbakır merkezli 5 ilde terör operasyonu: 12 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberi... Diyarbakır merkezli 5 ilde terör operasyonu: 12 gözaltı

30.11.2020 14:46

Son dakika haber: Diyarbakır merkezli 5 ilde terör operasyonu: 12 gözaltı İhalelere giren bazı müteahhitlerden vergi adı altında para toplanmış 6 yıl önce silah kaçakçılığı suçundan yakalanan şahısların, silahları terör örgütünün şehir yapılanmasına götürdüğü ortaya çıktı Diyarbakır merkezli 5 ilde düzenlenen...

Diyarbakır merkezli 5 ilde terör operasyonu: 12 gözaltı

İhalelere giren bazı müteahhitlerden vergi adı altında para toplanmış

6 yıl önce silah kaçakçılığı suçundan yakalanan şahısların, silahları terör örgütünün şehir yapılanmasına götürdüğü ortaya çıktı

DİYARBAKIR - Diyarbakır merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık eden aralarında müteahhit, mühendis ve memurların da olduğu 12 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, 6 yıl önce silah kaçakçılığı suçundan yakalanan şahısların, silahları terör örgütünün şehir yapılanmasına götürdüğü ortaya çıktı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütüne üye oldukları, örgütün vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda hareket ettikleri, örgüte para, silah ve malzeme tespit ettikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için Diyarbakır, İstanbul, Bingöl, Sakarya ve Mersin illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda, S.Y., M.K., K.K., M.N.S., H.T., İ.H.E.,T.S., S.T., E.Y., M.Ç., N.Ş. ve R.E. isimli, aralarında müteahhit, mühendis ve memurların da olduğu 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 1 adet Kaleşnikof marka piyade tüfeği ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

İhalelere giren müteahhitlerden vergi adı altında para alınmış

Operasyonda PKK/KCK silahlı terör örgütünü destekleyen belediyelerin ihalelerini alma karşılığında PKK/KCK terör örgütüne finans sağladıkları, şüphelilerden bir bölümünün 2014 yılında Kayseri'de Kaleşnikof marka silahların yakalanmalarından dolayı silah kaçakçılığı suçlarından haklarında işlem yapıldığı, bu olayın silah kaçakçılığı olmayıp PKK/KCK terör örgütünün sivil yapılanmasının Diyarbakır'da evlerinde sakladıkları silahları eylem yapmak için batı illerine sevk ederken yakalandıkları tespit edildi.

Bölgedeki belediyelerin ihalelerine giren müteahhitlerden vergi adı altında para topladıkları belirlenirken, bazı Kaleşnikof marka silahların, kadınların eteklerinin altında sakladığı ve jandarmanın dikkati sayesinde yakayı ele verdikleri öğrenildi.

Son dakika haberi... Diyarbakır merkezli 5 ilde terör operasyonu: 12 gözaltı
Son dakika haberi... Diyarbakır merkezli 5 ilde terör operasyonu: 12 gözaltı
Son dakika haberi... Diyarbakır merkezli 5 ilde terör operasyonu: 12 gözaltı
Son dakika haberi... Diyarbakır merkezli 5 ilde terör operasyonu: 12 gözaltı

Diyarbakır, Terör, Memur, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Diyarbakır merkezli 5 ilde terör operasyonu: 12 gözaltı - Son Dakika


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