İçişleri Bakanlığı denetimin bilançosunu açıkladı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı denetimin bilançosunu açıkladı

01.12.2020 09:28
İçişleri Bakanlığı denetimin bilançosunu açıkladı, System.String[]

İçişleri Bakanlığı, Türkiye genelinde vatandaşların kalabalık şekilde bulunduğu pazar yerleri, alışveriş merkezleri ve toplu ulaşım araçlarına yönelik yapılan denetimlerde 557 pazaryeri, 267 toplu ulaşım aracı ve 135 AVM'ye idari para cezası uygulandığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, Türkiye genelinde vatandaşların kalabalık şekilde bulunduğu pazar yerleri, alışveriş merkezleri ve toplu ulaşım araçlarına yönelik yapılan denetimlerde 557 pazaryeri, 267 toplu ulaşım aracı ve 135 AVM'ye idari para cezası uygulandığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından, Türkiye genelinde vatandaşların kalabalık şekilde bulunduğu pazaryerleri, alışveriş merkezleri ve toplu ulaşım araçlarına yönelik 26-27-28-29 Kasım tarihlerinde yoğunlaştırılmış "Koronavirüs Salgını" denetimleri gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirlerinin artırılmasına yönelik gerçekleştirilen denetimler, 80 bin 637 personelin katılımıyla, 24 bin 695 denetim ekibi marifetiyle gerçekleştirildi. Bu kapsamda, 8 bin 168 pazaryeri kontrol edilirken, tedbirlere uymayan 557 pazaryeri esnafına idari para cezası uygulandı. Ayrıca, 5 pazaryeri esnafı hakkında da Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunuldu.

Toplamda 116 bin 854 toplu ulaşım aracı denetlenirken, denetimlerde 267 toplu ulaşım aracının kapasite sınırlamasına uymadığı tespit edildi. Tedbirlere uymayan 586 toplu ulaşım aracına idari para cezası uygulanırken, 4 bin 504 toplu ulaşım aracının sahipleri/işletmecileri/sürücüleri hakkında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunuldu.

Gerçekleştirilen AVM denetimleri sonucunda ise tedbirlere aykırı davranan 135 AVM'ye para cezası uygulanırken, 18 AVM yönetimi hakkında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunuldu.

Yapılan denetimlerde maske takılması zorunluluğuna uymadığı tespit edilen 18 bin 747 kişiye idari para cezası verilirken, maske ve diğer tedbirlere uymayan 3 bin 615 kişi hakkında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunuldu.

(İHA)

İçişleri Bakanlığı denetimin bilançosunu açıkladı
İçişleri Bakanlığı denetimin bilançosunu açıkladı

İçişleri Bakanlığı, Para Cezası, Cumhuriyet, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı denetimin bilançosunu açıkladı - Son Dakika


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