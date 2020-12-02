FLAŞ
02.12.2020 17:36
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan, Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı ile ilgili açıklama: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıda, savunma sanayiindeki gelişmeler ele alınmış;
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan, Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı ile ilgili açıklama: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıda, savunma sanayiindeki gelişmeler ele alınmış; TSK ve güvenlik birimlerimizin kullandığı yerli ve milli sistemlerimize yenilerini eklemeye yönelik; elektronik harp, kent güvenliği sistemleri, muhabere, silah, mühimmat, füze ile muhtelif platformlara ilişkin çeşitli projeler karara bağlanmıştır.
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