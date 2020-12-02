Koca: "İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü ile yaşlı, engelli, korumaevlerinde kalanlar ile kalabalık yerlerde yaşayanlar aşılanacaktır."

Son Dakika › Güncel › Koca: 'İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü ile yaşlı, engelli, korumaevlerinde kalanlar ile kalabalık yerlerde yaşayanlar aşılanacaktır.' - Son Dakika

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