Koca: "İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü ile yaşlı, engelli, korumaevlerinde kalanlar ile kalabalık yerlerde yaşayanlar aşılanacaktır."
02.12.2020 23:10
Koca: "İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü ile yaşlı, engelli, korumaevlerinde kalanlar ile kalabalık yerlerde yaşayanlar aşılanacaktır.
Koca: "İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü ile yaşlı, engelli, korumaevlerinde kalanlar ile kalabalık yerlerde yaşayanlar aşılanacaktır."
Engelli, Bakan, Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Koca: 'İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü ile yaşlı, engelli, korumaevlerinde kalanlar ile kalabalık yerlerde yaşayanlar aşılanacaktır.' - Son Dakika
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