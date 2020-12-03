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03.12.2020 17:30
Erdoğan: Covid-19 hastalığının bir süre daha bizimle olacağının farkındayız. Nitekim, son haftalarda dünya genelinde vaka, hasta ve vefat sayılarında yaşanan tırmanış, bu gerçeği hepimize hatırlatmaktadır.
Erdoğan: Covid-19 hastalığının bir süre daha bizimle olacağının farkındayız. Nitekim, son haftalarda dünya genelinde vaka, hasta ve vefat sayılarında yaşanan tırmanış, bu gerçeği hepimize hatırlatmaktadır. Bu süreçte sadece salgınla değil, aynı zamanda artan İslam düşmanlığı, yabancı karşıtlığı ve ırkçılıkla da mücadele edilmesi gerekiyor.
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