Ankara'da sokağa çıkma yasağına ihlal eden 1668 kişiye ceza - Son Dakika

ANKARA Valilği, 1-6 Aralık tarihlerinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 1668 kişiye 4 milyon 4 bin 752 TL para cezası uygulandığını açıkladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde koronavirüs ile mücadele kapsamında 1 Aralık - 6 Aralık tarihlerinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 1668 kişiye adli/idari işlem yapılmış olup toplam 4 milyon 4 bin 752 lira para cezası uygulanmıştır. Lütfen kurallara uyalım, kişisel tedbirimizi alalım" denildi.