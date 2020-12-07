Ankara'da sokağa çıkma yasağına ihlal eden 1668 kişiye ceza - Son Dakika

Ankara'da sokağa çıkma yasağına ihlal eden 1668 kişiye ceza
07.12.2020 11:43
ANKARA Valilği, 1-6 Aralık tarihlerinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 1668 kişiye 4 milyon 4 bin 752 TL para cezası uygulandığını açıkladı.
ANKARA Valilği, 1-6 Aralık tarihlerinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 1668 kişiye 4 milyon 4 bin 752 TL para cezası uygulandığını açıkladı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde koronavirüs ile mücadele kapsamında 1 Aralık - 6 Aralık tarihlerinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 1668 kişiye adli/idari işlem yapılmış olup toplam 4 milyon 4 bin 752 lira para cezası uygulanmıştır. Lütfen kurallara uyalım, kişisel tedbirimizi alalım" denildi.
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