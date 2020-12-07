FLAŞ
07.12.2020 22:16
Fuat Oktay: (Kılıçdaroğlu'nun bütçe eleştirilerine ilişkin): Bu bütçe, BM insani gelişmişlik endeksinde en yüksek insani gelişmişlik sınıfına çıkardığımız milletimizin bütçesidir.
Fuat Oktay: (Kılıçdaroğlu'nun bütçe eleştirilerine ilişkin): Bu bütçe, BM insani gelişmişlik endeksinde en yüksek insani gelişmişlik sınıfına çıkardığımız milletimizin bütçesidir. Bu bütçeye faiz bütçesi, haramzadelerin bütçesi diyenler, bu topraklara tek bir çivi çakmamış, bu ülkenin insanını yıllarca hor görmüş ve bu yüzden de bu milletimiz tarafından ebediyen muhalefetle görevlendirilmiş, muhalefete mahkum edilmiş olanlardır.
Son Dakika Balotelli, İtalya 2. Lig ekiplerinden Monza ile sözleşme imzaladı Ermenistan Dışişleri Bakanı Ayvazyan'dan haddini aşan Türkiye sözleri: Dağlık Karabağ'dan çıkarılmalı 'Türkiye'nin en güvenilir ünlüleri' araştırmasının sonucu açıklandı! İlk sıranın sahibi yine değişmedi Merkel, koronavirüse karşı aşı geliştiren Prof. Dr. Şahin ve eşi Dr. Türeci'yi övdü Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını değerlendirdi: Zillet ittifakının cumhurbaşkanı adayı belli oldu Böyle vicdansızlık görülmedi! Kadın boksör kocasını döverek öldürdü Son Dakika! Türkiye'de 7 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 203 kişi vefat etti, 32 bin 137 yeni vaka tespit edildi Türkiye'ye yaptırımın görüşüleceği AB Liderler Zirvesi öncesi peş peşe açıklamalar: Durum daha da kötüleşti