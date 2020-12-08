FLAŞ
08.12.2020 18:15
Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik: (İl ve ilçe binalarının kiralarının ödenmediği iddiası) Bizim aldığımız hazine yardımından yüzde 30'unu teşkilatlarımıza gönderiyorduk, pandemi sürecinde bunu yüzde 40 oranına çektik. Genel başkanımız teşkilatların ihtiyaçları konusunda hassastır.
Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik: (İl ve ilçe binalarının kiralarının ödenmediği iddiası) Bizim aldığımız hazine yardımından yüzde 30'unu teşkilatlarımıza gönderiyorduk, pandemi sürecinde bunu yüzde 40 oranına çektik. Genel başkanımız teşkilatların ihtiyaçları konusunda hassastır. Bu konuda AK Parti'nin herhangi bir problemi yoktur, borcu da yoktur. Ödenmemiş bir kira durumu söz konusu değildir. Hiçbir çalışan kardeşimizin maaşının ödenmemesi de söz konusu değildir.
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