Dışişleri Bakanlığından Libya açıklarında durdurulan Türk gemisi hakkında açıklama Açıklaması - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığından Libya açıklarında durdurulan Türk gemisi hakkında açıklama Açıklaması

08.12.2020 18:24
Dışişleri Bakanlığından Libya açıklarında durdurulan Türk gemisi hakkında açıklama Açıklaması, System.String[]

Dışişleri Bakanlığı, Halife Hafter'e bağlı sözde Libya Ulusal Ordusu tarafından, Libya açıklarında durdurulan ve keyfi para cezası uygulanan Türk ticaret gemisi hakkında açıklama yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı, Halife Hafter'e bağlı sözde Libya Ulusal Ordusu tarafından, Libya açıklarında durdurulan ve keyfi para cezası uygulanan Türk ticaret gemisi hakkında açıklama yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bir Türk şirketinin işletmeciliğini yaptığı, Türk mürettebatı da bulunan Jamaika bayraklı Mabrooka adlı geminin Libya'nın Marsa Susa kenti açıklarında darbeci Hafter'e bağlı sözde Libya Ulusal Ordusu tarafından durdurulduğu, gemiye para cezası uygulandığı ve geminin mürettebatıyla birlikte alıkonduğunun öğrenildiği bildirildi.

Açıklamada, "Bu uygulamayı kuvvetle kınıyoruz. Geminin planlı seferine yeniden başlamasını sağlayacak adımlar derhal atılmalıdır." ifadesi kullanıldı.

Libya'da Birleşmiş Milletler'in (BM) öncülüğünde Libya halkı arasında siyasi sürecin ilerletildiği bir dönemde, Hafter ve milislerinin mütecaviz tutumlarını devam ettirdiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Libya'da Türk çıkarlarının hedef alınması halinde bunun ağır sonuçları olacağını ve bu unsurları meşru hedef telakki edeceğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz."

Dışişleri Bakanlığı, Jamaika, Marsa, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığından Libya açıklarında durdurulan Türk gemisi hakkında açıklama Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Trump, S-400 hava savunma sistemi nedeniyle Türkiye'ye yaptırım öngören bütçe tasarısını veto edecek Yeşilçam'ın güzeli Serpil Çakmaklı son haliyle şaşırttı! Yıllara meydan okuyor Türkiye'de de kullanılacak Çin aşısının yüzde 97 oranında başarı sağladığı açıklaması geri çekildi Eski korgeneral İyidil ve 2 eski general için istenen cezalar belli oldu Son Dakika: ABD, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısının kullanımına onay verdi Yolda yürüyen vatandaş, kimliği belirsiz biri tarafından bacaklarından vuruldu ABD'de polis, "Koronavirüs rakamları yanlış giriliyor" diyen veri bilimcinin evini bastı Bodrum'a giden Tuğba Ekinci, cüretkar mayosuyla güneş banyosu yaptı
Sivasspor'un grubundaki Villarreal-Karabağ maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi Sivasspor'un grubundaki Villarreal-Karabağ maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi         
18:55
Dışişleri Bakanlığı'ndan Libya'da el koyulan Türk gemisi hakkında açıklama: Ağır sonuçları olur Dışişleri Bakanlığı'ndan Libya'da el koyulan Türk gemisi hakkında açıklama: Ağır sonuçları olur         
18:45
Son Dakika! AB'nin yaptırım açıklamalarına AK Parti Sözcüsü Çelik'ten yanıt: Türkiye'ye yaptırım dili kullanmak akıl tutulmasıdır Son Dakika! AB'nin yaptırım açıklamalarına AK Parti Sözcüsü Çelik'ten yanıt: Türkiye'ye yaptırım dili kullanmak akıl tutulmasıdır         
18:33
Yaşlı çift, 5 gün arayla koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Yaşlı çift, 5 gün arayla koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
17:46
DSÖ'den koronavirüs aşısı açıklaması: DSÖ'den koronavirüs aşısı açıklaması: "Bağışıklık duvarı" oluşturmaktan çok uzakta         
17:11
Çarpıyormuş gibi yaparak kadınları taciz etti, dövülünce Çarpıyormuş gibi yaparak kadınları taciz etti, dövülünce "Kafam yerinde değildi" dedi         
16:36
Ünlü şarkıcı Nez, yeni albümü için saçlarını kazıttı Ünlü şarkıcı Nez, yeni albümü için saçlarını kazıttı         
15:58
Hayvanat bahçesinde şoke eden olay! 4 aslan koronaya yakalandı Hayvanat bahçesinde şoke eden olay! 4 aslan koronaya yakalandı         
15:54
Acun Ilıcalı'dan Sihirli Annem açıklaması: Kızım eski bölümleri izleyince ben de yenisini çekmeye karar verdim Acun Ilıcalı'dan Sihirli Annem açıklaması: Kızım eski bölümleri izleyince ben de yenisini çekmeye karar verdim         
13:33
Maske ve mesafe kurallarına uymayan 3 polise ceza yazdıran Vali, ödemeyi de kendisi yaptı Maske ve mesafe kurallarına uymayan 3 polise ceza yazdıran Vali, ödemeyi de kendisi yaptı         
12:31
Şehit babası vergi borcu yüzünden hapse girdi! Valilik'ten açıklama gecikmedi Şehit babası vergi borcu yüzünden hapse girdi! Valilik'ten açıklama gecikmedi         
12:01
Bir dönem kimsenin yüzüne bakmadığı cennet hurması, şimdilerde altınla yarışıyor Bir dönem kimsenin yüzüne bakmadığı cennet hurması, şimdilerde altınla yarışıyor         
11:29
Vaka sayıları patladı, sağlık çalışanlarından Vaka sayıları patladı, sağlık çalışanlarından "tedbir" çağrısı geldi: Artık çok yorulduk ve tükendik, lütfen virüsü ciddiye alın         
11:01
Çin aşısı için gönüllü olmuştu! Prof. Dr. Özkan kendisinde görülen yan etkiyi ilk kez açıkladı Çin aşısı için gönüllü olmuştu! Prof. Dr. Özkan kendisinde görülen yan etkiyi ilk kez açıkladı         
10:05
Pitbull dehşeti! Sahibinin kucağından kaptığı süs köpeğini paramparça etti Pitbull dehşeti! Sahibinin kucağından kaptığı süs köpeğini paramparça etti         
09:39
Gözü dönmüş sapık, 11 yaşındaki kız çocuğunu bina girişinde sıkıştırıp istismar etti! O anlar kamerada Gözü dönmüş sapık, 11 yaşındaki kız çocuğunu bina girişinde sıkıştırıp istismar etti! O anlar kamerada         
09:33
Brezilya, Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş ettiği Çin aşısını almaktan vazgeçti Brezilya, Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş ettiği Çin aşısını almaktan vazgeçti         
09:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2020 19:06:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Dışişleri Bakanlığından Libya açıklarında durdurulan Türk gemisi hakkında açıklama Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei