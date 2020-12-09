Ömer Çelik: Irkçılık insanlığa karşı işlenmiş suçtur - Son Dakika

Ömer Çelik: Irkçılık insanlığa karşı işlenmiş suçtur
09.12.2020 10:01
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ırkçılığın insanlığa karşı işlenmiş suç olduğunu belirterek, "İnsanlık suçu olan ırkçılığa karşı Başakşehir Futbol Kulübü insan onurunu savunan bir duruş ortaya koydu" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ırkçılığın insanlığa karşı işlenmiş suç olduğunu belirterek, "İnsanlık suçu olan ırkçılığa karşı Başakşehir Futbol Kulübü insan onurunu savunan bir duruş ortaya koydu" dedi.
AK Partili Çelik, Twitter hesabından 'notoracism' etiketi ile yaptığı paylaşımda, "Irkçılık insanlığa karşı işlenmiş suçtur. İnsanlık suçu olan ırkçılığa karşı Başakşehir Futbol Kulübü insan onurunu savunan bir duruş ortaya koydu. Başakşehir'i bu onurlu duruşundan dolayı tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.
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