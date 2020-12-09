Bu doğrultuda gerekli yer işaretlemeleri (boya, yapışkan yer etiketi), ilgili mahalli idare birimince ivedilikle yapılacak. - Son Dakika

Bu doğrultuda gerekli yer işaretlemeleri (boya, yapışkan yer etiketi), ilgili mahalli idare birimince ivedilikle yapılacak.

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Ronaldo'dan ilginç Messi sözleri: Hep samimi ilişkimiz oldu, onu hiçbir zaman rakip olarak görmedim