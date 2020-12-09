Sağlık Bakanı Koca: Hatay, Adana, Samsun, Antalya, Mersin ve Ordu'da vaka sayılıarmız artmaya devam ediyor. Bu durum karşısında daha sıkı tedbirler kaçınıllmaz olmuştur. Bu ay başında başlayan kısıtlayıcı tedbirlerin etkisini yakından takip ediyoruz. Henüz daha ilk günlerdeyiz.