FLAŞ
09.12.2020 19:33
Sağlık Bakanı Koca: Hatay, Adana, Samsun, Antalya, Mersin ve Ordu'da vaka sayılıarmız artmaya devam ediyor.
Sağlık Bakanı Koca: Hatay, Adana, Samsun, Antalya, Mersin ve Ordu'da vaka sayılıarmız artmaya devam ediyor. Bu durum karşısında daha sıkı tedbirler kaçınıllmaz olmuştur. Bu ay başında başlayan kısıtlayıcı tedbirlerin etkisini yakından takip ediyoruz. Henüz daha ilk günlerdeyiz.
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