FLAŞ - Son Dakika

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09.12.2020 23:19
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Milli Savunma Bakanı Akar: Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Yunanistan'dır.

Milli Savunma Bakanı Akar: Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Yunanistan'dır. Biz önkoşulsuz olarak tüm sorunları görüşmeye hazırız. Biz haklıyız. Kimseye de hakkımızı çiğnetmeyiz. Ege ve Akdeniz'deki haklarımızı gözetmekte kararlıyız.Maalesef iyi komşuluk çerçevesinde çözüme, barışa uzanan elimiz hep havada bırakıldı. Türkiye Libya'nın oluşumuna katkıda bulunuyor. Türkiye askeri konularda Libya'ya danışmanlık desteği veriyor. Vermeye devam edecektir.


Hulusi Akar, Yunanistan, Akdeniz, Libya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

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