Resulayn'da PKK/YPG'den bomba yüklü araçla saldırı: 2 şehit (3)
10.12.2020 18:16
BAKANLIKTAN AÇIKLAMAİçişleri Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesi Suriye- Resulayn Haseke- 2 yol kontrol noktasında bombalı araçla gerçekleştirilen saldırıda 2 jandarma personelinin şehit olduğu, 8 jandarma personelinin yaralandığını duyurdu.
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesi Suriye- Resulayn Haseke- 2 yol kontrol noktasında bombalı araçla gerçekleştirilen saldırıda 2 jandarma personelinin şehit olduğu, 8 jandarma personelinin yaralandığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Barış Pınarı Harekat bölgesi Suriye- Resulayn Haseke- 2 yol kontrol noktasında, bugün saat 15.25 sıralarında, bombalı araçla gerçekleştirilen saldırı sonucu; 2 jandarma personelimiz şehit olmuş, 8 jandarma personelimiz de yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve kahraman Jandarmamıza başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
ANKARA,
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