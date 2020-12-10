BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesi Suriye- Resulayn Haseke- 2 yol kontrol noktasında bombalı araçla gerçekleştirilen saldırıda 2 jandarma personelinin şehit olduğu, 8 jandarma personelinin yaralandığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Barış Pınarı Harekat bölgesi Suriye- Resulayn Haseke- 2 yol kontrol noktasında, bugün saat 15.25 sıralarında, bombalı araçla gerçekleştirilen saldırı sonucu; 2 jandarma personelimiz şehit olmuş, 8 jandarma personelimiz de yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve kahraman Jandarmamıza başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

ANKARA,