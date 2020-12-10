Resulayn'da PKK/YPG'den bomba yüklü araçla saldırı: 2 şehit (3) - Son Dakika

Resulayn'da PKK/YPG'den bomba yüklü araçla saldırı: 2 şehit (3)

10.12.2020 18:16
Resulayn'da PKK/YPG'den bomba yüklü araçla saldırı: 2 şehit (3), System.String[]

BAKANLIKTAN AÇIKLAMAİçişleri Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesi Suriye- Resulayn Haseke- 2 yol kontrol noktasında bombalı araçla gerçekleştirilen saldırıda 2 jandarma personelinin şehit olduğu, 8 jandarma personelinin yaralandığını duyurdu.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesi Suriye- Resulayn Haseke- 2 yol kontrol noktasında bombalı araçla gerçekleştirilen saldırıda 2 jandarma personelinin şehit olduğu, 8 jandarma personelinin yaralandığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Barış Pınarı Harekat bölgesi Suriye- Resulayn Haseke- 2 yol kontrol noktasında, bugün saat 15.25 sıralarında, bombalı araçla gerçekleştirilen saldırı sonucu; 2 jandarma personelimiz şehit olmuş, 8 jandarma personelimiz de yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve kahraman Jandarmamıza başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

ANKARA,


Barış Pınarı Harekatı, İçişleri Bakanlığı, Resulayn, Suriye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Resulayn'da PKK/YPG'den bomba yüklü araçla saldırı: 2 şehit (3) - Son Dakika


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