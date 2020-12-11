Susurluk'ta 4.1 büyüklüğünde deprem (2) - Son Dakika

Susurluk'ta 4.1 büyüklüğünde deprem (2)
11.12.2020 17:58
'OLUMSUZ BİR İHBARIN BULUNMADIĞI BİLGİSİ ALINDI'Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD), Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun Balıkesir. Susurluk ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.
'OLUMSUZ BİR İHBARIN BULUNMADIĞI BİLGİSİ ALINDI'
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD), Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun Balıkesir. Susurluk ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.
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