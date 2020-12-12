İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla Bakü'de düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'nde okuduğu bir şiir üzerinden yapay bir gerilim üretilmeye çalışılmaktadır. Söz konusu şiirde, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgalinin, mağdur edilmiş bir halkta yarattığı hissiyat, duygulu bir şekilde dile getirilmekte ve hiçbir şekilde İran'ın adı geçmemekte, ima da edilmemektedir. Kasıtlı şekilde bağlamından koparılan bir şiir bahane edilerek Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ülkemize yönelik sarf edilen saldırgan ifadeleri kınıyoruz.