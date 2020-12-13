Askerlik sevk tarihleri ertelendi - Son Dakika

Askerlik sevk tarihleri ertelendi

13.12.2020 10:58

Askerlik sevk tarihleri ertelendi Milli Savunma Bakanlığı: "Son bir ayda 68 terörist etkisiz hale getirildi" "A400M projesi kapsamında A400M retrofit faaliyetlerinin İspanya dışında bir ilk olarak, 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü/Kayseri'de yapılması planlanmaktadır" Milli Savunma...

Askerlik sevk tarihleri ertelendi

Milli Savunma Bakanlığı:

"Son bir ayda 68 terörist etkisiz hale getirildi"

"A400M projesi kapsamında A400M retrofit faaliyetlerinin İspanya dışında bir ilk olarak, 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü/ Kayseri'de yapılması planlanmaktadır"

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, askerlerin sevk tarihlerinin ertelendiğini açıkladı. Ayrıca son bir ayda yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonlarında 68 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, son bir ayda yurt içi ve yurt dışında 9'u büyük, 24'ü orta çaplı olmak üzere icra edilen 33 operasyonda 68 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, hudut güvenliği kapsamında dönem içerisinde yasa dışı hudut geçiş teşebbüsünde bulunan toplam 5 bin 753 şahsın yakalandığı, 34 bin 264 şahsın hududu geçmeden engellendiği kaydedilirken, bu şahıslar arasında 24'ünün FETÖ olmak üzere toplam 39 terör örgütü mensubunun yakalandığı ifade edildi. Ayrıca Suriye harekat alanlarında tesis edilen barış ve huzur ortamını bozmak maksadıyla saldırı ve sızma girişiminde bulunan 29'u DEAŞ olmak üzere 202 teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, "A400M projesi kapsamında A400M retrofit faaliyetlerinin İspanya dışında bir ilk olarak, 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü/Kayseri'de yapılması planlanmaktadır. Projede öncelikli olarak Tük Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan dokuz adet A400M uçağının, müteakiben diğer kullanıcı ülkelere ait uçakların retrofit faaliyetlerini yapabilecek imkan ve kabiliyete ulaşılabilecektir. İlk uçağın retrofit faaliyetine önümüzdeki günlerde başlanması ve faaliyetin Temmuz 2021 ayı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır" denildi.

Askerlerin sevk tarihlerinin de ertelendiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Askerlerimizin kışladan evlerine, evlerinden kışlalarına sağlıkla sevk edilebilmesi ve hareketliliğin azaltılması maksadıyla 23-25 Kasım tarihlerinde sevke tabi 26 bin 132 yükümlünün sevk işlemi 22-24 Aralık tarihlerine, 22-24 Aralık tarihlerinde Deniz Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine sevk edilecekler ile çeşitli nedenlerle sevk edilemeyecek olan 15 bin 491 yükümlünün sevki 26-28 Ocak 2021 tarihlerine ertelenmiştir."

Askerlik sevk tarihleri ertelendi
Askerlik sevk tarihleri ertelendi
Askerlik sevk tarihleri ertelendi
Askerlik sevk tarihleri ertelendi

Aralık, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Askerlik sevk tarihleri ertelendi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

2 aylık buzağıya cinsel saldırı, "mala zarar verilmedi" gerekçesiyle cezasız kaldı Kesilmiş ladinlerin kökünden topladıkları ağaç mantarlarının kilosunu 30 liradan satıyorlar Çocuklarını sattığı iddia edilen Emine Çaylı ilk kez konuştu: Hiçbir anne yapmaz bunu Kısıtlamada kokoreç yemek için dışarı çıkan alkollü sürücü, izin belgesinden oldu Bakan Koca'dan sonra Bilim Kurulu üyeleri de konuştu: Kısıtlamaların asıl etkisi önümüzdeki hafta görülecek Süleyman Soylu'dan HDP'li vekillere çok ağır sözler: Haysiyetsizler Şarkıcı Zara, gözlerden uzak tuttuğu kızı Nur'un fotoğrafını ilk kez paylaştı Korona tedavisinde ilaç müjdesi geldi! Molnupiravir adlı ilaç, virüsü 24 saat içinde etkisiz hale getirdi
Milyonerlerin mevduatı 10 ayda 670 milyar lira arttı Milyonerlerin mevduatı 10 ayda 670 milyar lira arttı         
11:47
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Minsk Grubu'na ayar: Sizi buraya ben çağırmadım, hadi konuşun, sizi dinliyorum Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Minsk Grubu'na ayar: Sizi buraya ben çağırmadım, hadi konuşun, sizi dinliyorum         
10:43
2 gün önce doğan minik buzağının çift cinsiyetli olduğu ortaya çıktı 2 gün önce doğan minik buzağının çift cinsiyetli olduğu ortaya çıktı         
10:02
Mum ışığında kumar oynayanlara korona tedbirlerine uymamaktan 100 bin lira ceza kesildi Mum ışığında kumar oynayanlara korona tedbirlerine uymamaktan 100 bin lira ceza kesildi         
09:46
Bahçesinde yetiştirdiği papaya meyvesinden sezonda 45 bin TL gelir elde ediyor Bahçesinde yetiştirdiği papaya meyvesinden sezonda 45 bin TL gelir elde ediyor         
09:40
Yunan basını AB Zirvesi'ndeki Türkiye geriliminin perde arkasını yazdı: Merkel, Macron'u son anda ikna etti Yunan basını AB Zirvesi'ndeki Türkiye geriliminin perde arkasını yazdı: Merkel, Macron'u son anda ikna etti         
08:29
Ağır yenilgi sonrası Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a sert tepki: Tarihe geçtin işte, övün Ağır yenilgi sonrası Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a sert tepki: Tarihe geçtin işte, övün         
22:08
Yasmin Erbil, göğüs dekolteli pozunu takipçileriyle paylaştı Yasmin Erbil, göğüs dekolteli pozunu takipçileriyle paylaştı         
20:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikram edilen suyu kürsüye bırakan Bakan Gül'ü uyardı: Maskeyi çıkar da öyle iç Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikram edilen suyu kürsüye bırakan Bakan Gül'ü uyardı: Maskeyi çıkar da öyle iç         
15:11
Saçlarını kestirmek için gittiği berber, krem sürme bahanesiyle 15 yaşındaki çocuğu istismar etti Saçlarını kestirmek için gittiği berber, krem sürme bahanesiyle 15 yaşındaki çocuğu istismar etti         
14:40
Aleyna Tilki'nin mini etekli dizi kostümü takipçilerini ikiye böldü Aleyna Tilki'nin mini etekli dizi kostümü takipçilerini ikiye böldü         
13:26
Trabzon Emniyet Müdürü'nün FETÖ tepkisi gündem oldu: Allah belalarını versin Trabzon Emniyet Müdürü'nün FETÖ tepkisi gündem oldu: Allah belalarını versin         
12:51
Sokak köpeği, kavga eden kadının taytını aşağı indirdi! O anlar anbean kameraya yansıdı Sokak köpeği, kavga eden kadının taytını aşağı indirdi! O anlar anbean kameraya yansıdı         
11:47
Markette engelli kızı istismar eden sapık, emniyette başkasıyla olan yazışmalarını göstermiş Markette engelli kızı istismar eden sapık, emniyette başkasıyla olan yazışmalarını göstermiş         
11:43
Köksal Baba lakaplı fenomen yıllardır hayalini kurduğu kırmızı kamyonetine kavuştu Köksal Baba lakaplı fenomen yıllardır hayalini kurduğu kırmızı kamyonetine kavuştu         
10:43
Oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin ile yatak pozunu paylaştı Oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin ile yatak pozunu paylaştı         
10:31
Acımasızca işkence yapmışlar! Esnafın kabusu olan haraç çetesine nefes kesen operasyon Acımasızca işkence yapmışlar! Esnafın kabusu olan haraç çetesine nefes kesen operasyon         
10:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2020 12:07:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Askerlik sevk tarihleri ertelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei