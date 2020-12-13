Askerlik sevk tarihleri ertelendi - Son Dakika

Askerlik sevk tarihleri ertelendi

Milli Savunma Bakanlığı:

"Son bir ayda 68 terörist etkisiz hale getirildi"

"A400M projesi kapsamında A400M retrofit faaliyetlerinin İspanya dışında bir ilk olarak, 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü/ Kayseri'de yapılması planlanmaktadır"

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, askerlerin sevk tarihlerinin ertelendiğini açıkladı. Ayrıca son bir ayda yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonlarında 68 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, son bir ayda yurt içi ve yurt dışında 9'u büyük, 24'ü orta çaplı olmak üzere icra edilen 33 operasyonda 68 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, hudut güvenliği kapsamında dönem içerisinde yasa dışı hudut geçiş teşebbüsünde bulunan toplam 5 bin 753 şahsın yakalandığı, 34 bin 264 şahsın hududu geçmeden engellendiği kaydedilirken, bu şahıslar arasında 24'ünün FETÖ olmak üzere toplam 39 terör örgütü mensubunun yakalandığı ifade edildi. Ayrıca Suriye harekat alanlarında tesis edilen barış ve huzur ortamını bozmak maksadıyla saldırı ve sızma girişiminde bulunan 29'u DEAŞ olmak üzere 202 teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, "A400M projesi kapsamında A400M retrofit faaliyetlerinin İspanya dışında bir ilk olarak, 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü/Kayseri'de yapılması planlanmaktadır. Projede öncelikli olarak Tük Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan dokuz adet A400M uçağının, müteakiben diğer kullanıcı ülkelere ait uçakların retrofit faaliyetlerini yapabilecek imkan ve kabiliyete ulaşılabilecektir. İlk uçağın retrofit faaliyetine önümüzdeki günlerde başlanması ve faaliyetin Temmuz 2021 ayı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır" denildi.

Askerlerin sevk tarihlerinin de ertelendiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Askerlerimizin kışladan evlerine, evlerinden kışlalarına sağlıkla sevk edilebilmesi ve hareketliliğin azaltılması maksadıyla 23-25 Kasım tarihlerinde sevke tabi 26 bin 132 yükümlünün sevk işlemi 22-24 Aralık tarihlerine, 22-24 Aralık tarihlerinde Deniz Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine sevk edilecekler ile çeşitli nedenlerle sevk edilemeyecek olan 15 bin 491 yükümlünün sevki 26-28 Ocak 2021 tarihlerine ertelenmiştir."