Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı
13.12.2020 17:07
Kasımpaşa Kulübü, teknik direktör Fuat Çapa'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Kasımpaşa Kulübü, teknik direktör Fuat Çapa'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcularımız, teknik heyetimiz ve destek ekibimize her hafta rutin olarak uyguladığımız Kovid-19 PCR testleri neticesinde teknik direktörümüz Fuat Çapa'da pozitif bulguya rastlanmıştır." denildi.
Çapa'ya geçmiş olsun mesajına da yer verilen açıklamada, deneyimli teknik adamın izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlandığı ifade edildi.
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