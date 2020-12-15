İçişleri: PKK/KCK'dan kaçan 1 örgüt mensubu teslim oldu

İÇİŞLERİ Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucu PKK/KCK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun, son olarak Suriye'de faaliyet yürüttüğü belirlendi. Böylelikle 2020 yılında ikna yoluyla PKK/KCK terör örgütünden kaçarak, Türkiye'ye teslim olanların sayısı, 231'e yükseldi.

ANKARA, -