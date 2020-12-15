İçişleri: PKK/KCK'dan kaçan 1 örgüt mensubu teslim oldu
15.12.2020 08:57
İçişleri: PKK/KCK'dan kaçan 1 örgüt mensubu teslim olduİÇİŞLERİ Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
İçişleri: PKK/KCK'dan kaçan 1 örgüt mensubu teslim oldu
İÇİŞLERİ Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucu PKK/KCK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun, son olarak Suriye'de faaliyet yürüttüğü belirlendi. Böylelikle 2020 yılında ikna yoluyla PKK/KCK terör örgütünden kaçarak, Türkiye'ye teslim olanların sayısı, 231'e yükseldi.
ANKARA, -
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