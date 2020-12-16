MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkiye-ABD ilişkileri, bidayetinden beri hem sancılı bir seyir izlemiş hem de güvensizlik ekseninde vücut bulmuştur. - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkiye-ABD ilişkileri, bidayetinden beri hem sancılı bir seyir izlemiş hem de güvensizlik ekseninde vücut bulmuştur.
16.12.2020 15:55
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkiye-ABD ilişkileri, bidayetinden beri hem sancılı bir seyir izlemiş hem de güvensizlik ekseninde vücut bulmuştur.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkiye-ABD ilişkileri, bidayetinden beri hem sancılı bir seyir izlemiş hem de güvensizlik ekseninde vücut bulmuştur. Bir tarafın sürekli dayatıp tavizler istediği; diğer tarafın bunu göğüslemek için mücadele ettiği bir ilişki ağına müttefiklik demek ne kadar mümkündür?" - ANKARA
Türkiye, Güncel, Son Dakika
- Kaynak: İHA
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