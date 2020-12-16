Milli güreşçi Yasemin Adar, Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazandı

Kadınlarda müsabakalar sona ererken, Türk sporcular Dünya Kupası'nı iki gümüş ve bir bronz madalyayla tamamladı.

Yasemin Adar, müsabakada 3-0 gerideyken bitime 2 dakika 34 saniye kala rakibine tuş oldu. Böylece Yasemin Adar, turnuvayı gümüş madalya kazanarak bitirdi.

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