"Belçika Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda alınan kararı reddediyoruz" - Son Dakika

"Belçika Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda alınan kararı reddediyoruz"

18.12.2020 23:45

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Yukarı Karabağ konusunda Belçika Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilen 1597 sayılı karar ne tarihi, ne hukuki, ne de sahadaki gerçeklerle bağdaşmaktadır.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Yukarı Karabağ konusunda Belçika Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilen 1597 sayılı karar ne tarihi, ne hukuki, ne de sahadaki gerçeklerle bağdaşmaktadır. Türkiye hakkında mesnetsiz iddia ve ithamlar da içeren bu kararı reddediyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Belçika Temsilciler Meclisinde Yukarı Karabağ ve 9 Aralık anma günü konularında kabul edilen 1597 ve 923 sayılı kararlara hakkındaki ilişkin, "Yukarı Karabağ konusunda Belçika Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda bugün (18 Aralık) kabul edilen 1597 sayılı karar ne tarihi, ne hukuki, ne de sahadaki gerçeklerle bağdaşmaktadır. Türkiye hakkında mesnetsiz iddia ve ithamlar da içeren bu kararı reddediyoruz. Bu karar Belçika Temsilciler Meclisi'nin, bazı parlamentoların tek yönlü Ermeni söylemlerine nasıl alet olduğunun, ön yargılarla hareket ettiğinin, iç siyasete yönelik dar çıkarlara rehin kaldığının bariz bir örneğidir. Sözkonusu karar, Türkiye-Belçika ilişkilerine katkı yapmayacağı gibi, bölgede barış ve istikrar sağlanmasına yönelik çabalara da hizmet etmeyecektir. Bu tür kararlar ayrıca, Ermenistan'ın gerçekleri kabullenme sürecini geciktirerek, üzerine düşen sorumlulukları üstlenmekten kaçmaya teşvik etmektedir.

Öte yandan, Belçika Temsilciler Meclisinde aynı gün kabul edilen 9 Aralık tarihinin soykırımların kurbanlarını anma günü olarak ilan edilmesine dair kararda 1915 olaylarına yapılan atıf, AİHM kararları başta olmak üzere hukukun temel ilkelerine de aykırıdır.

Belçika'dan beklentimiz aklıselimle davranması ve sözkonusu kararlar bağlamında ikili ilişkilerimizi gölgeleyecek adımlar atmaktan uzak durmasıdır" dedi.

(İHA)

Dışişleri Bakanlığı, Belçika, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Belçika Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda alınan kararı reddediyoruz' - Son Dakika


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