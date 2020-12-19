MSB: "Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi"
19.12.2020 10:51
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Paylaşımda, bölgedeki barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbirin alınmaya devam edileceği belirtildi.
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