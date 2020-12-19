Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Koca, hastanede meydana gelen yangınla ilgili olay yerinde incelemelerde bulunmak üzere Gaziantep'e gidiyor. - Son Dakika

Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Koca, hastanede meydana gelen yangınla ilgili olay yerinde incelemelerde bulunmak üzere Gaziantep'e gidiyor.
19.12.2020 12:50
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Koca, hastanede meydana gelen yangınla ilgili olay yerinde incelemelerde bulunmak üzere Gaziantep'e gidiyor.
Sağlık Bakanı Koca, hastanede meydana gelen yangınla ilgili olay yerinde incelemelerde bulunmak üzere Gaziantep'e gidiyor.
Gaziantep, Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
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