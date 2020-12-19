Son dakika... Gaziantep'te özel hastanede yangın: 10 ölü (14) - Son Dakika

Son dakika... Gaziantep'te özel hastanede yangın: 10 ölü (14)
19.12.2020 22:01
Gelen son dakika haberine göre BAKAN KOCA: CAN KAYBIMIZ 10'A YÜKSELDİSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Gaziantep'te meydana gelen üzücü olay nedeniyle bir hastamız daha nakledildiği hastanede yaşamını yitirdi.
BAKAN KOCA: CAN KAYBIMIZ 10'A YÜKSELDİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, " Gaziantep'te meydana gelen üzücü olay nedeniyle bir hastamız daha nakledildiği hastanede yaşamını yitirdi. Can kaybımız 10'a yükseldi. Merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.
ANKARA,
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