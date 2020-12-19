Son dakika... Gaziantep'te özel hastanede yangın: 10 ölü (14) - Son Dakika

BAKAN KOCA: CAN KAYBIMIZ 10'A YÜKSELDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, " Gaziantep'te meydana gelen üzücü olay nedeniyle bir hastamız daha nakledildiği hastanede yaşamını yitirdi. Can kaybımız 10'a yükseldi. Merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

ANKARA,