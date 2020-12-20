Son dakika haberleri | MSB: "Son bir ayda yurt içi ve yurt dışında 9'u büyük, 36'sı orta çaplı toplam 45 operasyon icra edilmiş, 75 terörist etkisiz hale getirilmiştir."
20.12.2020 10:56
Son dakika haberler: MSB: "Son bir ayda yurt içi ve yurt dışında 9'u büyük, 36'sı orta çaplı toplam 45 operasyon icra edilmiş, 75 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
MSB: "Son bir ayda yurt içi ve yurt dışında 9'u büyük, 36'sı orta çaplı toplam 45 operasyon icra edilmiş, 75 terörist etkisiz hale getirilmiştir."
İcra, Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | MSB: 'Son bir ayda yurt içi ve yurt dışında 9'u büyük, 36'sı orta çaplı toplam 45 operasyon icra edilmiş, 75 terörist etkisiz hale getirilmiştir.' - Son Dakika
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