MSB: "Son bir ayda yurt içi ve yurt dışında 9'u büyük, 36'sı orta çaplı toplam 45 operasyon icra edilmiş, 75 terörist etkisiz hale getirilmiştir."

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | MSB: 'Son bir ayda yurt içi ve yurt dışında 9'u büyük, 36'sı orta çaplı toplam 45 operasyon icra edilmiş, 75 terörist etkisiz hale getirilmiştir.' - Son Dakika

11 yıldır kayıp olan oğullarını her yerde arıyorlar! Bulana 100 bin liralarını ya da dairelerini verecekler