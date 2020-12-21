EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz: "Mağduriyet oluşmaması için cuma günleri, resmi ve dini bayramlarda ve bu bayramların bir önceki gününde, yani... - Son Dakika

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz: "Mağduriyet oluşmaması için cuma günleri, resmi ve dini bayramlarda ve bu bayramların bir önceki gününde, yani...

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz: "Mağduriyet oluşmaması için cuma günleri, resmi ve dini bayramlarda ve bu bayramların bir önceki gününde, yani arifesinde, elektrik kesme işlemi yapılamayacak"

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz: "Mağduriyet oluşmaması için cuma günleri, resmi ve dini bayramlarda ve bu bayramların bir önceki gününde, yani arifesinde, elektrik kesme işlemi yapılamayacak" - ANKARA

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