İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "Otel/Konaklama Tesislerinde Yılbaşı Programları" konulu genelge gönderdi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "Otel/Konaklama Tesislerinde Yılbaşı Programları" konulu genelge gönderdi

21.12.2020 18:26
İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine

İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine gönderilen "Otel/Konaklama Tesislerinde Yılbaşı Programları" konulu genelgeye göre, yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamalarında otel ve konaklama tesislerinde yılbaşı kutlama programı icra edilmesine, eğlence/balo düzenlenmesine kesinlikle...

İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine gönderilen "Otel/Konaklama Tesislerinde Yılbaşı Programları" konulu genelgeye göre, yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamalarında otel ve konaklama tesislerinde yılbaşı kutlama programı icra edilmesine, eğlence/balo düzenlenmesine kesinlikle müsaade edilmeyecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, daha önce illere gönderilen genelgeyle otel ve konaklama tesisleri içerisinde bulunan lokanta/restoranların sadece konaklama yapan müşterilerine hizmet verebilecekleri ve bu faaliyetin devamı sırasında uyulması gereken kuralların belirlendiği hatırlatıldı.

Genelgede, yaklaşan yılbaşı öncesinde bazı otel/konaklama tesislerince, alınan tedbirlere aykırı şekilde içerisinde yemekli/müzikli eğlence programları da bulunan yılbaşı paketlerinin reklamlarının yapıldığı, satışa sunulduğu, bu durumun da salgınla mücadele amacıyla alınan diğer tedbirlerin sorgulanmasına neden olduğu belirtildi.

Genelgede, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 31 Aralık 2020 Perşembe günü 21.00'den 4 Ocak 2021 Pazartesi günü 05.00'e kadar otel/konaklama tesisleri için alınan ek tedbirler şu şekilde sıralandı:

"Belirtilen süre ve günlerde konaklama amaçlı müşteri kabul edebilecek olan oteller ve/veya konaklama tesislerinde sosyal izolasyon ile başta fiziki mesafe olmak üzere temizlik ve maske kurallarına aykırı olması nedeniyle yılbaşı kutlama programı icra edilmesine, eğlence/balo düzenlenmesine kesinlikle müsaade edilmeyecek.

Bu doğrultuda oteller ve konaklama tesisleri, yılbaşında yemekli-müzikli kutlama/eğlence programları yapılacağı yönünde kampanya veya reklam faaliyetlerinde bulunamayacak.

Bu süre/günlerde oteller ve konaklama tesislerinde disk jokey performansı dahil canlı müzik icra edilmeyecek. Saat 22.00'den itibaren ise otel ve konaklama tesislerinde bulunan restoran, lokanta ve diğer otel salonlarında kayıt dinletilmesi de dahil olmak üzere hiçbir şartta müzik yayınına izin verilmeyecek.

Yine bu günlerde otel/konaklama tesislerinde konaklayan müşterilerin kalabalık şekilde bir araya gelmemelerine yönelik tedbirler alınacak. Yemek saatlerinde bu hususa özellikle dikkat edilecek."

Tüm tedbir ve kuralların eksiksiz uygulanmasına yönelik denetimler yoğunlaştırılacak

"Konaklama Tesislerinde Uygulanacak Standartlar ve Tedbirler" konulu daha önce illere gönderilen genelge ve Sağlık Bakanlığı "Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi" ile getirilen tüm tedbir ve kuralların eksiksiz uygulanmasına yönelik olarak otel veya konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlarda denetim faaliyetleri yoğunlaştırılacak.

Kolluk kuvvetlerince yürütülecek denetim faaliyetlerinde, Kimlik Bildirme Kanunu'nun ilgili maddesi hükmü doğrultusunda oteller ve konaklama tesisleri tarafından kendilerine yapılan bildirimlerin doğruluğuna ve güncelliğine dikkat edilecek.

Otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlardaki müşterilerin konaklama için bildirimde bulunulan kişiler arasında olup olmadığı kontrol edilecek.

Vali ve kaymakamlarca Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurulları kararları ivedilikle alınacak ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek.

Belirlenen esaslara aykırı uygulama yaptığı veya eğlence yeri şeklinde faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen otel ve konaklama tesislerine Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ve Turizmi Teşvik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem uygulanacak ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.

İçişleri Bakanlığı, Yılbaşı, İcra, Otel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine 'Otel/Konaklama Tesislerinde Yılbaşı Programları' konulu genelge gönderdi - Son Dakika


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