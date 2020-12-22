Bakan Koca'dan 'mutasyon' açıklaması: İncelemeler kısa sürede neticelenecek - Son Dakika

Bakan Koca'dan 'mutasyon' açıklaması: İncelemeler kısa sürede neticelenecek
22.12.2020 13:17
Bakan Koca'dan 'mutasyon' açıklaması: İncelemeler kısa sürede neticelenecekSAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, RNA virüslerinde mutasyonun beklenen bir durum olduğunu belirterek, "Eylül ayından beri ülkemizde görülen suşların incelenmesi kısa sürede neticelenecektir" dedi.
Bakan Koca'dan 'mutasyon' açıklaması: İncelemeler kısa sürede neticelenecek
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, RNA virüslerinde mutasyonun beklenen bir durum olduğunu belirterek, "Eylül ayından beri ülkemizde görülen suşların incelenmesi kısa sürede neticelenecektir" dedi.
Bakan Koca, Twiter hesabından yaptığı açıklamada, "RNA virüslerinde mutasyon beklenen bir durumdur. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz salgının başından beri ülkemizde görülen tüm virüs suşlarında gen mutasyonunu düzenli olarak taramaktadır. Eylül ayından beri ülkemizde görülen suşların incelenmesi kısa sürede neticelenecektir" dedi.
ANKARA, -
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