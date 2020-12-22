Ak Parti Sözcüsü Çelik: (CHP'nin çiftçiler ile ilgili açıklaması) Çiftçileri siz niye AK Partiye oy veriyorsunuz diye tehdit etmek, anti demokratik bir tehdit yaklaşımıdır. Bu dil zehirleyici bir dildir. Vatandaşı oy veriyor diye eleştiremezsiniz. Asıl totaliter yaklaşım budur, tehdit siyaseti budur. Bu tehdit siyasetine karşı her alanda, zeminde mücadele etmeye devam edeceğiz. Kendilerini siyaset üstü gördükleri vesayet zamanı, o statüko sona ermiştir.