FLAŞ
22.12.2020 18:44
Ak Parti Sözcüsü Çelik: (Çıplak arama iddiası) Bunların yapıldığı dönemlere şahit olduğumuzda en önemli tavırlarımızdan biri işkenceye 0 toleranstır.
Ak Parti Sözcüsü Çelik: (Çıplak arama iddiası) Bunların yapıldığı dönemlere şahit olduğumuzda en önemli tavırlarımızdan biri işkenceye 0 toleranstır. Bunların hepsini kaldırdık. Bu iddiayı dile getiren şahısların her gün adliye, güvenlik teşkilatını zan altında bırakmaya çalışan yeni bir açıklaması oluyor Arama prosedürleri içtihatlara uygun bir şekilde yapılmaktadır. Denetleme mekanizmalarımız tarafından her gün denetleniyor. İşkenceye sıfır tolerans ilkesinde hiçbir şekilde gevşeme olamaz.
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