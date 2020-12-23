MSB: 4 FETÖ mensubu, Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandı - Son Dakika

MSB: 4 FETÖ mensubu, Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandı
23.12.2020 10:19
MİLLİ Savunma Bakanlığı, terör örgütü FETÖ mensubu 4 kişinin yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandığını açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, terör örgütü FETÖ mensubu 4 kişinin yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandığını açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İpsala/Edirne sınır hattında görev yapan hudut birliklerimiz, yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Meriç İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edilen 4 kişinin, FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan yargılandıkları tespit edildi" denildi.
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