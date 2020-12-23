Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'nin, tüm bu taciz, tecavüz, hırsızlık iddialarından temizlenmeden milletin karşısına çıkmaması lazımdır" - Son Dakika

AK Parti TBMM Grup Toplantı salonu ve milletvekilleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısına katıldı. (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'nin, eğer azıcık ar, haya duygusu varsa, tüm bu taciz, tecavüz, hırsızlık iddialarından temizlenmeden milletin karşısına çıkmaması lazımdır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne diyor; 'Uyuşturucu kaçakçılarına, organ mafyasına vergi'. Bu ne demek biliyor musunuz; 'Uyuşturucu satıcılığı yapabilirisiniz, organ mafyası olarak örgütler kurabilirsiniz'. ya sen ne yapıyorsun, farkında mısın? Bu ne sapkınlıktır. İstikametini tamamen şaşırmış."