Polis memurunu şehit eden sürücüye ağırlaştırılmış müebbet ve 30 yıl hapis - Son Dakika

Polis memurunu şehit eden sürücüye ağırlaştırılmış müebbet ve 30 yıl hapis

23.12.2020 17:00
Polis memurunu şehit eden sürücüye ağırlaştırılmış müebbet ve 30 yıl hapis, System.String[]

ANKARA'nın Akyurt ilçesinde, otomobiliyle 3 kişiye çarptıktan sonra kaçan ve kontrol noktasında polis memuru Mevlüt Metin'i (54) ezerek şehit eden Seyit Çamran Kalaycı'ya (30), indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet ile 30 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

ANKARA'nın Akyurt ilçesinde, otomobiliyle 3 kişiye çarptıktan sonra kaçan ve kontrol noktasında polis memuru Mevlüt Metin'i (54) ezerek şehit eden Seyit Çamran Kalaycı'ya (30), indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet ile 30 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Seyit Çamran Kalaycı, 6 Mayıs 2019 günü, Akyurt ilçesi Balıkhisar Mahallesi'nde 06 EF 1423 plakalı otomobiliyle Nesibe Çiçek'e, Saracalar Mahallesi'nde Zeynep Yüksel'e son olarak da Otonomi 2'nci kapı önünde Ali Yavuz'a çarparak, yaraladı. Art arda yaptığı kazaların ardından kaçarak yoluna devam eden Kalaycı, otomobilini, Ankara Çankırı Yolu Karyağdı mevkisindeki kontrol noktasında 'dur' ihtarında bulunan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mevlüt Metin'in üzerine sürdü. Polis memuru şehit olurken, kaçmaya devam eden Kalaycı, yapılan takip sonunda yakalanarak, gözaltına alındı. Sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Kalaycı hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

SAVCI AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜBBET İSTEDİAnkara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Kalaycı, bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile bağlanırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu. Mahkeme Başkanı Hasan Şatır, bir önceki celse mütalaasını açıklayan savcıya, görüşünde bir değişiklik olup olmadığını sordu. Savcı mütalaasını tekrarlayarak, sanığın, 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, '3 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs etme' suçundan da 45 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.'HİÇBİRİNE KARŞI HUSUMETİM YOKTU'Mütalaaya karşı savunması sorulan sanık Kalaycı ise, olayın trafik kazası olduğunu savunarak, "Ben şahısları tanımam. Hiçbirine karşı husumetim yoktu. Ayrıca benim akıl sağlığımla ilgili hastane raporları dosyada mevcut. O yüzden hükümle birlikte tahliyemi talep ediyorum" dedi. Sanık avukatı da yaşanan olayın trafik kazası olduğunu, hükmün ancak 'olası kastla adam öldürmek' suçundan kurulabileceğini söyledi.  Avukat ayrıca, sanığın hükümle birlikte tahliyesini talep etti.Şehit polis memuru Mevlüt Metin'in ailesinin avukatı ile müşteki avukatları ise sanığın akli dengesinin yerinde olduğunun hastane raporu ile sabit olduğunu belirterek, mütalaa doğrultusunda cezalandırılmasını istedi.MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Savunmaların ardından mahkeme heyeti, sanık Seyit Çamran Kalaycı'yı, 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile 3 kişiyi 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan da 30 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, cezada indirim uygulamadı.


Polis memurunu şehit eden sürücüye ağırlaştırılmış müebbet ve 30 yıl hapis

Polis Memuru, Akyurt, Ankara, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Polis memurunu şehit eden sürücüye ağırlaştırılmış müebbet ve 30 yıl hapis - Son Dakika


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