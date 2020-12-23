Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Koca: "Aktif vaka sayısındaki düşüş sevindirici. Yeni vaka sayısını da kısıtlamalara ve tedbirlere uyumla azaltacağız." - Son Dakika

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Koca: "Aktif vaka sayısındaki düşüş sevindirici. Yeni vaka sayısını da kısıtlamalara ve tedbirlere uyumla azaltacağız."
23.12.2020 19:32
Edinilen son dakika gelişmesine göre Sağlık Bakanı Koca: "Aktif vaka sayısındaki düşüş sevindirici. Yeni vaka sayısını da kısıtlamalara ve tedbirlere uyumla azaltacağız."
Sağlık Bakanı Koca: "Aktif vaka sayısındaki düşüş sevindirici. Yeni vaka sayısını da kısıtlamalara ve tedbirlere uyumla azaltacağız."
Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
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