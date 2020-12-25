Son dakika haber! 4 ilde sahte alkol operasyonu: 27 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haber! 4 ilde sahte alkol operasyonu: 27 gözaltı

25.12.2020 09:30
Son dakika haber! 4 ilde sahte alkol operasyonu: 27 gözaltı, System.String[]

Son dakika haberler: Sahte alkollü içki ürettiği ve sattığı tespit edilen 27 şüpheli, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 4 ilde düzenlediği operasyonlarda gözaltına alındı.

Sahte alkollü içki ürettiği ve sattığı tespit edilen 27 şüpheli, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 4 ilde düzenlediği operasyonlarda gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, yaklaşan yılbaşı nedeniyle alkollü içki satışının artacağı ve buna bağlı olarak piyasaya sahte alkollü içki sürülme ihtimali üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin sahte alkollü içki ürettiği ve piyasaya sürdüğünü belirledi.

Bunun üzerine şüphelilerin adres ve kimlik bilgilerini tespit eden ekipler, 32 şüphelinin yakalanması için düğmeye bastı.

Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 27'si Ankara, Diyarbakır, Bursa ve Kayseri'deki 31 adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda yakalandı.

Örgüt elebaşıları ile söz konusu malzemelerin temin ve dağıtımından sorumlu örgüt üyelerinin de gözaltına alındığı operasyonda, 20 ton 550 litre etil alkol, 252 şişe sahte alkollü içki, 6082 adet TAPDK bandrolü ve alkollü içki şişe etiketi, 776 alkollü içki yapımında kullanılan yan ürün, 32,5 litre sahte alkollü içki yapımında kullanılan yan ürün, damıtma aracı, 3 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait şarjörler, 11 dolu fişek ve az miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonlarda, S.Ö. ve A.D. tarafından yönetilen suç örgütünün Türkiye'ye kaçak yollardan soktuğu malzemelerle metil alkol, etil alkol ve sahte alkolü merdiven altı olarak tabir edilen yöntemle ürettikleri ve piyasaya sürdükleri tespit edildi.

Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! 4 ilde sahte alkol operasyonu: 27 gözaltı - Son Dakika


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