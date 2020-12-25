Son dakika haberleri... Bakan Pakdemirli: "Yaklaşık 890 milyon liralık destek ödemelerine bugün başlıyoruz" - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çeşitli kalemlerde yaklaşık 890 milyon liralık destek ödemelerinin bugün hesaplara yatmaya başlayacağını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen destek bugün saat 17.00'den sonra kimlik numaralarının son hanelerine göre ödenmeye başlanacak. Ödemeler, kimlik numaralarının son rakamı 0-2-4 olanlara bugün, son rakamı 6 ve 8 olanlara ise 31 Aralık'ta saat 17.00'dan sonra verilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yem desteği çerçevesinde 298 bin 540 yetiştiriciye 124 milyon 460 bin TL, hububat-baklagil-dane mısır desteği kapsamında 60 bin 372 üreticiye 208 milyon 750 bin TL, sertifikalı tohum kullanımı desteği kapsamında 94 bin 795 üreticiye 153 milyon 30 bin TL, ÇATAK desteği kapsamında 9 bin 92 üreticiye 42 milyon 814 bin TL, hastalıktan ari işletme desteklemeleri kapsamında 870 yetiştiriciye 111 milyon 462 bin TL, küpe uygulama, atık-aşı desteklemeleri kapsamında 370 yetiştiriciye 3 milyon 34 bin TL, hayvan hastalıkları tazminatı kapsamında bin 466 yetiştiriciye 57 milyon 976 bin TL, hayvan gen kaynaklarını koruma desteklemeleri kapsamında 3 bin 73 yetiştiriciye 35 milyon 381 bin TL, kırsal kalkınma desteklemeleri kapsamında 88 projeye 32 milyon 545 bin TL, tarımsal yayım danışmanlık desteği kapsamında 585 danışmana 23 milyon 628 bin TL, biyolojik ve biyoteknik mücadele kapsamında 4 bin 953 üreticiye 10 milyon 99 bin TL, AR-GE desteği kapsamında 43 projeye 4 milyon 563 bin TL, sertifikalı fidan kullanım desteklemeleri kapsamında bin 995 üreticiye 10 milyon 792 bin TL, sertifikalı tohum üretim desteklemeleri kapsamında 17 firmaya 9 milyon 34 bin TL, süt desteklemeleri kapsamında 3 bin 684 yetiştiriciye 5 milyon 231 bin TL, işlenmiş su ürünleri desteklemeleri kapsamında 5 yetiştiriciye 431 bin TL ödeme yapılacak.

Bakan Pakdemirli, "Çiftçi ve yetiştiricilerimize yapacağımız toplam 889 milyon 114 bin TL hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.

(İHA)