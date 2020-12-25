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25.12.2020 11:58
Naci Ağbal: PPK (para politikası kurulu), enflasyona dair riskleri bertaraf etmek, beklentileri kontrol altına almak ve dezenflasyon sürecini en kısa sürede yeniden tesis etmek için, 2021 yılsonu tahmin hedefini göz önünde bulundurarak, güçlü bir parasal sıkılaştırma yapmıştır.
Naci Ağbal: PPK (para politikası kurulu), enflasyona dair riskleri bertaraf etmek, beklentileri kontrol altına almak ve dezenflasyon sürecini en kısa sürede yeniden tesis etmek için, 2021 yılsonu tahmin hedefini göz önünde bulundurarak, güçlü bir parasal sıkılaştırma yapmıştır. Dalgalı döviz kuru rejimi devam edecek, kurlar serbest piyasa koşullarında arz ve talep dengesine göre oluşacaktır. Merkez Bankası kurların düzeyini veya yönünü belirleme amaçlı döviz alım/satım işlemi yapmayacaktır.
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