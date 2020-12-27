Bakan Soylu: "Herhangi bir can kaybı ve hasar ihbarı yoktur" - Son Dakika

Bakan Soylu: "Herhangi bir can kaybı ve hasar ihbarı yoktur"
27.12.2020 10:13
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da meydana gelen depremde herhangi bir can kaybı ve hasar ihbarı olmadığını belirtti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da meydana gelen depremde herhangi bir can kaybı ve hasar ihbarı olmadığını belirtti.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Soylu, şunları kaydetti:
"Elazığ'da meydana gelen depremde 10.15 itibarıyla Valiliğimiz, İl Jandarma, Emniyet, 112 Acil Çağrı, Elazığ Muhtarlar Koordinasyon Hattı ve AFAD'ın aramalarından elde ettiğimiz bilgi çerçevesinde herhangi bir can kaybı ve hasar ihbarı yoktur. Gelişmeleri açıklamaya devam edeceğiz." - ANKARA
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