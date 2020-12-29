Düzenleme ile evlendirme işlemlerinde çiftlerden birinin ikamet ettiği il ve ilçedeki evlendirme memurluğuna başvuru zorunluluğu kaldırıldı. - Son Dakika

Düzenleme ile evlendirme işlemlerinde çiftlerden birinin ikamet ettiği il ve ilçedeki evlendirme memurluğuna başvuru zorunluluğu kaldırıldı.
29.12.2020 10:00
Düzenleme ile evlendirme işlemlerinde çiftlerden birinin ikamet ettiği il ve ilçedeki evlendirme memurluğuna başvuru zorunluluğu kaldırıldı.
Düzenleme ile evlendirme işlemlerinde çiftlerden birinin ikamet ettiği il ve ilçedeki evlendirme memurluğuna başvuru zorunluluğu kaldırıldı.
Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
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