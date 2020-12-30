İçişleri Bakanlığı: Yılbaşında belirlenen cadde, bulvar ve meydanlar, yabancı turist girişlerine kapalı olacak. İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Cadde, Bulvar, Meydan Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre yılbaşında il ve ilçe merkezlerinde simgesel özellikte olan, toplanma ve kutlama alanı olarak bilinen cadde, bulvar veya meydanlara yabancı turist girişleri sınırlandırılacak. Sınırlama 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00'den 1 Ocak 2021 Cuma günü saat 10.00'a kadar sürecek.