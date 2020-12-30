Kobani soruşturmasında Demirtaş'ın da aralarında olduğu 108 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı - Son Dakika

Kobani soruşturmasında Demirtaş'ın da aralarında olduğu 108 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı

30.12.2020 19:24
Kobani soruşturmasında Demirtaş'ın da aralarında olduğu 108 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı, System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da aralarında bulunduğu 108 şüpheli hakkında iddianame hazırladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da aralarında bulunduğu 108 şüpheli hakkında iddianame hazırladı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin Demirtaş'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlarını Soruşturma Bürosunca hazırlanarak Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, 27'si tutuklu, 6'sı adli kontrollü, 75'i yakalamalı olmak üzere 108 şüphelinin olduğu öğrenildi.

İddianamede, 2 bin 676 mağdur müştekinin bulunduğu belirtili.

İddianamede tüm şüpheliler için, "Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma", "37 kez adam öldürme" ve "31 kez öldürmeye teşebbüs" başta olmak üzere çeşitli suçlardan ceza talep edildi.

Şüphelilerin ayrıca, "bayrak yakma" ve "Atatürk'ü Koruma Kanunu'na" muhalefet suçlarından da cezalandırılmaları istendi.

Soruşturmanın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında arasında eski HDP milletvekilleri ve yöneticilerinin de bulunduğu 82 kişi hakkında 25 Eylül 2020'de gözaltı kararı çıkarmıştı.

Başsavcılıktan o gün yapılan yazılı açıklamada, "6, 7, 8 Ekim 2014 tarihlerinde, ülke genelinde 'Kobani' olayları olarak bilinen terör amaçlı eylemlerde PKK/KCK terör örgütü sözde yöneticileri, örgütün gençlik yapılanması, kadın yapılanması ve şehir silahlı yapılanması ile HDP MYK üyeleri ve eş başkanlarınca sosyal medya hesapları ile PKK/KCK terör örgütünün bazı basın yayın organlarında, Fırat Haber Ajansı ve gençlik yapılanması, kadın yapılanması vb üzerinden halka sokağa çıkıp terör eylemleri gerçekleştirmeleri yönünde çok sayıda çağrı yapıldığı" kaydedilmişti.

Açıklamada, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki iller başta olmak üzere 35 il, 96 ilçe ve 131 yerleşim yerinde 6 Ekim 2014'te başlayarak 7, 8, 9 Ekim 2014'te barikatlar kurmak suretiyle yolların kesildiği, uzun namlulu silah, molotof kokteyli, havai fişek, taş ve sopalarla kamu binalarına ve araçlarına, vatandaşların ikametlerine, iş yerlerine ve araçlarına zarar verildiği, çok sayıda vatandaşın ve kolluk kuvveti mensubunun yaralandığı terör olayları sonucu 37 vatandaşın hayatını kaybettiği ifade edilmişti.

Terör eylemlerine dayalı cinayetlerin 7 Ekim 2014'te işlenmeye başlanmasına karşın bu yöndeki çağrıların kararlı şekilde 8 Ekim 2014'te de devam ettiği aktarılan açıklamada, olaylarda 37 nitelikli adam öldürme, 29 adam öldürmeye teşebbüs, 3 bin 777 mala zarar verme, 25 alıkoyma, 395 hırsızlık, 15 yağma, 308 iş yeri ve konut dokunulmazlığını ihlal, 13 Türk bayrağını yakma, 7 Atatürk'ü Koruma Kanunu'na muhalefet suçunun işlendiği, 326 güvenlik görevlisi ile 435 vatandaşın yaralandığı bildirilmişti.

Başsavcılığın soruşturması kapsamında eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu da tutuklu bulunuyor.

Halkların Demokratik Partisi, Selahattin Demirtaş, Ankara, Kobani, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kobani soruşturmasında Demirtaş'ın da aralarında olduğu 108 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Aşılamada yol haritası hazır: Günde 1 milyon 100 bin kişi aşılanacak Son Dakika: Kobani olayları soruşturmasında Selahattin Demirtaş'ın da aralarında olduğu 108 kişi hakkında iddianame hazırlandı Yemen'in Aden Havalimanı'ndaki patlamalarda ölü sayısı 22'ye yükseldi Aylin Sözer'in ailesi katilin sevgili iddialarını yalanladı Son Dakika: Türkiye'ye çağ atlatacak gelişme! Pazartesiyi salıya bağlayan gece 5A uydusu uzaya fırlatılacak İki aile arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı! Dehşet anları kamerada Şanlıurfa'ya siren çalarak giren 38 ambulans şoförüne soruşturma 2020'de en çok haber olan diziler! Çukur ve Kuruluş Osman zirve için kapıştı
Ünlü model Demi Rose, göğüs dekolteli cesur pozlarıyla takipçilerini büyüledi Ünlü model Demi Rose, göğüs dekolteli cesur pozlarıyla takipçilerini büyüledi         
19:59
Attığı gole çılgınlar gibi sevinen futbolcu, şortunu indirdi! Herkes şaştı kaldı Attığı gole çılgınlar gibi sevinen futbolcu, şortunu indirdi! Herkes şaştı kaldı         
19:48
Son Dakika: Türkiye'de 30 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 254 kişi vefat etti, 15 bin 692 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 30 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 254 kişi vefat etti, 15 bin 692 yeni vaka tespit edildi         
19:28
Font, Barcelona Başkanı olursa takımın başına Xavi geliyor Font, Barcelona Başkanı olursa takımın başına Xavi geliyor         
19:15
Demet Akalın, tuvaletini kirleten ismin Zara olduğu iddialarını yalanladı Demet Akalın, tuvaletini kirleten ismin Zara olduğu iddialarını yalanladı         
18:33
İlk üretilecek yerli otomobili 5 milyona satın alan iş adamı Muzaffer Altıntaş, koronavirüse yenik düştü İlk üretilecek yerli otomobili 5 milyona satın alan iş adamı Muzaffer Altıntaş, koronavirüse yenik düştü         
17:59
Falcao'da beklenmedik gelişme! Kolombiyalı golcünün isteği şaşırttı Falcao'da beklenmedik gelişme! Kolombiyalı golcünün isteği şaşırttı         
17:05
Maç sonrası futbolcular birbirine girdi, polis arbedeyi güçlükle önledi Maç sonrası futbolcular birbirine girdi, polis arbedeyi güçlükle önledi         
16:40
Türkiye sürü İHA teknolojisiyle havada dengeleri alt üst edecek Türkiye sürü İHA teknolojisiyle havada dengeleri alt üst edecek         
15:56
ABD'de bir hemşire koronavirüs aşısı olduktan sonra hastalığa yakalandı ABD'de bir hemşire koronavirüs aşısı olduktan sonra hastalığa yakalandı         
15:56
Görenler şaşıp kalıyordu! Şans oyunu milyonerinin garip otomobiline polis el koydu Görenler şaşıp kalıyordu! Şans oyunu milyonerinin garip otomobiline polis el koydu         
15:12
Acun Ilıcalı, Exxen'in aylık ücretinin 9.90 TL olacağını açıkladı Acun Ilıcalı, Exxen'in aylık ücretinin 9.90 TL olacağını açıkladı         
14:22
Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi         
10:15
Patronuna hayat kadını diye kardeşini pazarlayıp o anları kayda aldı! Sonrası daha ilginç Patronuna hayat kadını diye kardeşini pazarlayıp o anları kayda aldı! Sonrası daha ilginç         
10:02
Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor         
09:57
Kırmızı dudak maskesi takan Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı Kırmızı dudak maskesi takan Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı         
09:33
Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı detayı herkesi gülümsetti Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı detayı herkesi gülümsetti         
23:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2020 20:28:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kobani soruşturmasında Demirtaş'ın da aralarında olduğu 108 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei