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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Ak Parti Kahramankazan Belediye Başkan adayı Serhat Oğuz. Ak Parti Keçiören Belediye Başkan adayı Turgut Altınok. Ak Parti Kızılcahamam Belediye Başkan adayı Süleyman Acar. Ak Parti Pursaklar Belediye Başkan adayı Ayhan Yılmaz.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 04:22 Kaynak: DHA
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