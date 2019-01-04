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1 saat önce

Kürsüden file torba göstererek, "Eski pazar çantalarına dönmemiz gerekiyor" diyen Kurum, "Plastik poşetlerin geri toplanma oranı yüzde 1. Hiçbir üreticinin yeniden üretmek işine gelmiyor.

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Kürsüden file torba göstererek, "Eski pazar çantalarına dönmemiz gerekiyor" diyen Kurum, "Plastik poşetlerin geri toplanma oranı yüzde 1. Hiçbir üreticinin yeniden üretmek işine gelmiyor. Toplanması noktasında sorun yaşıyoruz" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:06 Kaynak: DHA

Plastik, Güncel
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