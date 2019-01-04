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1 saat önce
Kürsüden file torba göstererek, "Eski pazar çantalarına dönmemiz gerekiyor" diyen Kurum, "Plastik poşetlerin geri toplanma oranı yüzde 1. Hiçbir üreticinin yeniden üretmek işine gelmiyor.
Kürsüden file torba göstererek, "Eski pazar çantalarına dönmemiz gerekiyor" diyen Kurum, "Plastik
poşetlerin geri toplanma oranı yüzde 1. Hiçbir üreticinin yeniden üretmek işine gelmiyor. Toplanması noktasında sorun yaşıyoruz" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:06 Kaynak: DHA
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