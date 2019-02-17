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46 dakika önce

Hatay Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş, ağır yaralı olarak götürüldüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

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Hatay  Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş, ağır yaralı olarak götürüldüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Ateş'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 06:32 Kaynak: DHA

Mustafa Ateş, Emniyet Müdürlüğü, Hatay, Güncel
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