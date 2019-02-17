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Hatay Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş, ağır yaralı olarak götürüldüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş
, ağır yaralı olarak götürüldüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Ateş'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 06:32 Kaynak: DHA
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