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1 saat önce
3'ncü oylamada 336 oy ile TBMM Başkanı seçilen Mustafa Şentop: Bize düşen en önemli görev bu yüce Meclis'e layık olmak, itibarını korumaktır.
3'ncü oylamada 336 oy ile TBMM Başkanı seçilen Mustafa Şentop
: Bize düşen en önemli görev bu yüce Meclis'e layık olmak, itibarını korumaktır. Adalet ve tarafsızlık anlayışı ile görevimi yürüteceğim.
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 03:40 Kaynak: DHA
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