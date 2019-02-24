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1 saat önce

3'ncü oylamada 336 oy ile TBMM Başkanı seçilen Mustafa Şentop: Bize düşen en önemli görev bu yüce Meclis'e layık olmak, itibarını korumaktır.

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3'ncü oylamada 336 oy ile TBMM Başkanı seçilen Mustafa Şentop: Bize düşen en önemli görev bu yüce Meclis'e layık olmak, itibarını korumaktır. Adalet ve tarafsızlık anlayışı ile görevimi yürüteceğim.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 03:40 Kaynak: DHA

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