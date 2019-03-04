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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Ülkesine dönen Suriyeli sayısı 314 bin 590" dedi.
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Ülkesine dönen Suriyeli sayısı 314 bin 590" dedi.
Çataklı uyuşturucu operasyonlarına ilişkin, "Son 1 ayda uyuşturucu ile mücadele kapsamında 1 ton 422 kilogram eroin, 10 ton 202 kliogram esrar ve 846 kilogram kokain ele geçirildi" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 10:19 Kaynak: DHA
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