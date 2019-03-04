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40 dakika önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Genel Ticaret Sistemi verilerine göre, Şubat ayında ihracatımız %3,7 artışla 14 milyar 312 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir.

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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Genel Ticaret Sistemi verilerine göre, Şubat ayında ihracatımız %3,7 artışla 14 milyar 312 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir. Şubat ayında ithalatımız, %18,7 azalışla 16 milyar 161 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir (GTS). Eskiden kullandığımız Özel Ticaret Sistemine göre de Şubat ayında ihracatımız %3,5 artışla 13 milyar 603 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir. ÖTS'ye göre ithalatımız Şubat ayında %16,6 düşüşle 15 milyar 793 milyon Dolar seviyesinde gerçekleşmiştir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:38 Kaynak: DHA

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