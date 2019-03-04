Flaş//2
40 dakika önce
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Genel Ticaret Sistemi verilerine göre, Şubat ayında ihracatımız %3,7 artışla 14 milyar 312 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
: "Genel Ticaret Sistemi verilerine göre, Şubat ayında ihracatımız %3,7 artışla 14 milyar 312 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir. Şubat ayında ithalatımız, %18,7 azalışla 16 milyar 161 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir (GTS). Eskiden kullandığımız Özel Ticaret Sistemine göre de Şubat ayında ihracatımız %3,5 artışla 13 milyar 603 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir. ÖTS'ye göre ithalatımız Şubat ayında %16,6 düşüşle 15 milyar 793 milyon Dolar seviyesinde gerçekleşmiştir."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:38 Kaynak: DHA
Son Dakika! Bakan Pekcan: Türkiye Tarihinin En Yüksek Şubat Ayı İhracat Rakamına Ulaşıldı
Bakan Albayrak: Enflasyon Gerilemeye Devam Edecek
Bitlis'te Beyaz Esaret! Tek Katlı Evler ve Araçlar Kara Gömüldü
AK Partili İlçe Başkanı'ndan Skandal Sözler: Şeker Fabrikasına Adam Alınacakmış, Biz Aldırırız