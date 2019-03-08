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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Hindistan-Pakistan sınırında yaşanan gelişmeler ve Suriye'deki son durum ele alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:37 Kaynak: DHA
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