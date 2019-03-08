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23 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Hindistan-Pakistan sınırında yaşanan gelişmeler ve Suriye'deki son durum ele alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:37 Kaynak: DHA

Antonio Guterres, Birleşmiş Milletler, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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